İşte 22. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki maçları yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.
İşte haftanın hakemleri
18 Ocak 2022 Salı
17.00 Gaziantep - ÖKY Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VF Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak 2022 Çarşamba
17.00 Çaykur Rizespor - FTA Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak 2022 Perşembe
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
İşte haftanın hakemleri
18 Ocak 2022 Salı
17.00 Gaziantep - ÖKY Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VF Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak 2022 Çarşamba
17.00 Çaykur Rizespor - FTA Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak 2022 Perşembe
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu