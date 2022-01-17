İşte 22. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte 22. hafta hakemleri
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17 Ocak 2022 12:13
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki maçları yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.

İşte haftanın hakemleri

18 Ocak 2022 Salı

17.00 Gaziantep - ÖKY Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VF Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak 2022 Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor - FTA Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak 2022 Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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