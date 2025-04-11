İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

1. Lig'de 33. hafta sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
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11 Nisan 2025 00:28
Trendyol 1. Lig'de 33. haftası, perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi.

Perşembe gününün son maçında lider Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 66 yaptı.

Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Zirve yarışındaki takımlardan Erzurumspor FK'nin Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftada evinde Central Hospital Ümraniyespor'u son dakika golleriyle 2-1 yenen Gençlerbirliği 3. sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 4-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-0

Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-1

Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Geosis Boluspor-Sakaryaspor: 3-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-3

Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: 2-1

Adanaspor-Kocaelispor: 1-4

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 33 19 9 5 53 28 25 66
2.FATİH KARAGÜMRÜK 33 17 8 8 52 32 20 59
3.GENÇLERBİRLİĞİ 33 16 9 8 45 33 12 57
4.ERZURUMSPOR FK 33 16 7 10 46 28 18 55
5.BANDIRMASPOR 33 15 10 8 46 41 5 55
6.İSTANBULSPOR 33 16 4 13 54 33 21 52
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 13 9 11 55 44 11 48
8.BOLUSPOR 33 13 9 11 42 34 8 48
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 33 13 9 11 38 30 8 48
10.ESENLER EROKSPOR 33 12 12 9 49 42 7 48
11.AHLATCI ÇORUM FK 33 12 12 9 44 37 7 48
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 33 11 15 7 37 30 7 48
13.ÜMRANİYESPOR 33 12 10 11 43 38 5 46
14.PENDİKSPOR 33 12 9 12 40 41 -1 45
15.SAKARYASPOR 33 10 12 11 44 49 -5 42
16.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 5 17 40 42 -2 38
17.MANİSA FK 33 11 5 17 41 46 -5 38
18.ŞANLIURFASPOR 33 10 7 16 41 48 -7 37
19.ADANASPOR 33 6 9 18 28 56 -28 27
20.YENİ MALATYASPOR 33 0 0 33 12 118 -106 -21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

34. haftanın programı

1. Lig'de 34. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cumartesi:

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

13 Nisan Pazar:

13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

14 Nisan Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

 

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