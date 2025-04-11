İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 33. haftası, perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Perşembe gününün son maçında lider Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 66 yaptı.
Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Zirve yarışındaki takımlardan Erzurumspor FK'nin Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftada evinde Central Hospital Ümraniyespor'u son dakika golleriyle 2-1 yenen Gençlerbirliği 3. sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 4-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-0
Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-1
Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Geosis Boluspor-Sakaryaspor: 3-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-3
Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: 2-1
Adanaspor-Kocaelispor: 1-4
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
34. haftanın programı
1. Lig'de 34. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Perşembe gününün son maçında lider Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 66 yaptı.
Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Zirve yarışındaki takımlardan Erzurumspor FK'nin Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftada evinde Central Hospital Ümraniyespor'u son dakika golleriyle 2-1 yenen Gençlerbirliği 3. sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 4-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-0
Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-1
Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Geosis Boluspor-Sakaryaspor: 3-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-3
Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: 2-1
Adanaspor-Kocaelispor: 1-4
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|33
|19
|9
|5
|53
|28
|25
|66
|2.FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|17
|8
|8
|52
|32
|20
|59
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|16
|9
|8
|45
|33
|12
|57
|4.ERZURUMSPOR FK
|33
|16
|7
|10
|46
|28
|18
|55
|5.BANDIRMASPOR
|33
|15
|10
|8
|46
|41
|5
|55
|6.İSTANBULSPOR
|33
|16
|4
|13
|54
|33
|21
|52
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|13
|9
|11
|55
|44
|11
|48
|8.BOLUSPOR
|33
|13
|9
|11
|42
|34
|8
|48
|9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|33
|13
|9
|11
|38
|30
|8
|48
|10.ESENLER EROKSPOR
|33
|12
|12
|9
|49
|42
|7
|48
|11.AHLATCI ÇORUM FK
|33
|12
|12
|9
|44
|37
|7
|48
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|11
|15
|7
|37
|30
|7
|48
|13.ÜMRANİYESPOR
|33
|12
|10
|11
|43
|38
|5
|46
|14.PENDİKSPOR
|33
|12
|9
|12
|40
|41
|-1
|45
|15.SAKARYASPOR
|33
|10
|12
|11
|44
|49
|-5
|42
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|11
|5
|17
|40
|42
|-2
|38
|17.MANİSA FK
|33
|11
|5
|17
|41
|46
|-5
|38
|18.ŞANLIURFASPOR
|33
|10
|7
|16
|41
|48
|-7
|37
|19.ADANASPOR
|33
|6
|9
|18
|28
|56
|-28
|27
|20.YENİ MALATYASPOR
|33
|0
|0
|33
|12
|118
|-106
|-21
34. haftanın programı
1. Lig'de 34. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)