Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+5'te Ali Yaşar'dan geldi. Kayserispor'da sarı kart cezası bulunan teknik direktör Recep Uçar'ın yerine yardımcısı Fevzi Korkmaz takımın başında sahaya çıktı.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kalırken, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkan İstanbulspor puanını 10'a yükseltti.



Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.



28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.



Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.



76. dakikada Muammer Sarıkaya'nın derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Ethemi karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalesini tek eden Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı.



77. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Muammer Sarıkaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Loshaj'nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Dönen topu takip eden Muammer Sarıkaya'nın şutunda yine kaleci Bilal Bayazıt topu uzaklaştırmayı başardı.



90+5. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmada topu Kolovetsios kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerine yönelen topu iyi takip eden Ali Yaşar'ın topu gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gitti: 0-1



İstanbulspor, son dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.



Stat: RHG EnerTürk Enerji



Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 72 Kolovetsios) Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ahmet malatyalı), Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 62 Ackah), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 72 Hayrullah Erkip), Cardoso, Morte



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 81 Jackson), Muammer Sarıkaya, Ndao (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin) , Sambissa (Dk. 71 Mendy), Ethemi (Dk 87 Rroca)



Gol: Dk. 90+5 Ali Yaşar (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk 74 Muammer Sarıkaya, Dk. 80 Simon Deli, Dk. 87Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) Dk. 80 Kolovetsios, Dk 87 Attmah)(Mondihome Kayserispor)



