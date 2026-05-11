11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva oldu

İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon Maria Timofeeva oldu.

calendar 10 Mayıs 2026 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Open'da tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu.

WTA 125 seviyesinde gerçekleştirilen ve 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Donna Vekic ile 6 numaralı seri başı Özbek raket Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakası, büyük heyecana sahne oldu.

1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Maria Timofeeva, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Donna Vekic'i 6-4, 6-2'lik skorla mağlup ederek İstanbul Open'da şampiyonluğa ulaştı. Özbek tenisçi bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul Open tekler finalinin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisoğlu ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan tarafından takdim edildi.

Turnuvanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan isimlere de plaket takdimi gerçekleştirildi. Süpervizör Damian Steiner'a plaketini TTF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Turnuva Başhakemi Alaaddin Boyar'a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaoğlu Tan, Turnuva Hakem Şefi Soner Sivri'ye TTF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, tekler maçının Kule Hakemi Jennifer Zhang'a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen ve Turnuva Direktörü Melis Yafe'ye Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisoğlu takdim etti.

Uluslararası tenis takviminde önemli bir yere sahip olan İstanbul Open, bir hafta boyunca dünya tenisinin önemli isimlerini İstanbul'da ağırlarken, tenis tutkunlarına da üst düzey maç heyecanı yaşattı.











SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.