🤩Marcelo, Paco Gento ile birlikte Real Madrid'in en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.



🏆x4 Şampiyonlar Ligi

🇪🇸 x5 LaLiga

👑x2 Kral Kupası

🎖️x5 İspanya Süper Kupası

🗺️x4 Dünya Kulüpler Kupası

🇪🇺 x3 UEFA Süper Kupa



🏆 x23 Paco Gento & Marcelo

🏆 x22 Sergio Ramos pic.twitter.com/V4ISd3WxQ7



— Sporx (@sporx) January 16, 2022

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.Real Madrid'e kupayı getiren golleri 38. dakikada Luka Modric ve 52. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.Real Madrid'de Eder Militao kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia, 89. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.Real Madrid, kupayı 12. kez müzesine kazandırdı.Son şampiyon Athletic Bilbao ise 3. kez final kaybederken kupayı 4. kez kazanma fırsatını tepti.