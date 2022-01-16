İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İspanya Süper Kupası Real Madrid'in
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16 Ocak 2022 23:27
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e kupayı getiren golleri 38. dakikada Luka Modric ve 52. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.

Real Madrid'de Eder Militao kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia, 89. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Real Madrid, kupayı 12. kez müzesine kazandırdı.

Son şampiyon Athletic Bilbao ise 3. kez final kaybederken kupayı 4. kez kazanma fırsatını tepti.

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