İspanya Kral Kupası penaltılarla Real Betis'in oldu

Kral Kupası finalinde Real Betis ile Valencia karşı karşıya geldi.



Estadio de La Cartuja'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda 5-4 kazanan Real Betis mutlu sona ulaşan taraf oldu.



11. dakikada Iglesias'ın golüyle öne geçen Real Betis'e 30'da Duro yanıt verdi ve normal süre karşılıklı gollerle sona erdi. Uzatma dakikalarında iki takım da birbirine diş geçiremeyince penaltılara gidildi. Valencia'dan Musah penaltı atışından yararlanamadı ve son penaltıda topun başına geçen Miranda atışı gole çevirerek kupayı getiren golü kaydetmeyi başardı.



Real Betis böylelikle tarihinde 3. kez Kral Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.





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