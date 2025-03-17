İspanya'da gündem Arda Güler!

İspanyol basını, Arda Güler için milli maçların bir fırsat olduğunu duyurdu. Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Arda'nın milli maçlarda sergileyeceği performansla Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İspanya'da gündem Arda Güler!
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17 Mart 2025 22:28
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.

İspanya'dan Mundo Deportivo, liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesinin ardından genç yıldız için bu aranın bir fırsat olabileceğini gündeme getirdi.

ANCELOTTI'YE MESAJ

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Real Madrid'de bu sezon geri planda kalan Arda Güler ve Endrick gibi isimlerin, milli maçlarda sergileyeceği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi.

Arda Güler'in A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlarda ilk 11'de forma giymesinin beklendiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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