İspanya'da gündem Arda Güler!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.



İspanya'dan Mundo Deportivo, liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesinin ardından genç yıldız için bu aranın bir fırsat olabileceğini gündeme getirdi.



ANCELOTTI'YE MESAJ



Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Real Madrid'de bu sezon geri planda kalan Arda Güler ve Endrick gibi isimlerin, milli maçlarda sergileyeceği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi.



Arda Güler'in A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlarda ilk 11'de forma giymesinin beklendiği vurgulandı.



PERFORMANSI



Real Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



