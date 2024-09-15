Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçta ellerinden geleni yaptıklarını ama galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.Maçın genelinde çoğu şeyi doğru yaptıklarını ifade eden Taşdemir, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı.Son dakikada atılan golle mağlup olduklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti: