İsmet Taşdemir: '3 puana çok yakındık'

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise 3 senedir birlikte olan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.



Taşdemir, zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Transferi açtıktan sonrada çok farklı bir ivme yakalamış takıma karşı deplasmanda oynadık. Sahada yürümenin bile zor olduğu bir durumda futbol konuşmak çok zor. Maçın skorunu bence duran topları belirleyecekti ki rakibimiz de bu konularda sezon başından beri çok etkin ve yanılmıyorsam 15'inci duran top gollerini attılar ama biz de golü duran toptan bulduk. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Bence bizim için gerekli olan puanı aldık, 3 puana çok yakındık ama bir anlık gaflet maalesef 3 puanı almamızı engelledi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok, bir haftayı daha geride bıraktık, en azından üçüncüyle puan farkımızı koruyoruz ve yolumuza devam ediyoruz."



