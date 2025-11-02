İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide ilklerden biri yaşandı.
Fenerbahçe'de 32. dakikada fileleri havalandıran İsmail Yüksek büyük bir mutluluk yaşadı.
2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
