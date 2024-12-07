İsmail Yüksek: 'Derbiye iyi hazırlandık'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
İsmail Yüksek, "Bugün ülkemizin iki güzide kulübü, iki büyük camiası karşılaşacak. İki takım için de çok önemli bir maç. Biz puan tablosuna bakmıyoruz fazla, önümüze bakıyoruz. Her maçı kazandığımızda avantajlı olan biz olacağız. Bugüne iyi hazırlandık." dedi.
Milli futbolcu, "Hocamız ve ekibi bizi maça çok iyi hazırladı. Önceki haftalarda yaptığımız hataları yapmamamız konusunda bizi iyi çalıştırdılar. Çok motiveyiz gerçekten. İnşallah buraya gelen taraftarlarımızı mutlu edip kazanan biz oluruz." diye konuştu.
İsmail Yüksek, "Bugün ülkemizin iki güzide kulübü, iki büyük camiası karşılaşacak. İki takım için de çok önemli bir maç. Biz puan tablosuna bakmıyoruz fazla, önümüze bakıyoruz. Her maçı kazandığımızda avantajlı olan biz olacağız. Bugüne iyi hazırlandık." dedi.
Milli futbolcu, "Hocamız ve ekibi bizi maça çok iyi hazırladı. Önceki haftalarda yaptığımız hataları yapmamamız konusunda bizi iyi çalıştırdılar. Çok motiveyiz gerçekten. İnşallah buraya gelen taraftarlarımızı mutlu edip kazanan biz oluruz." diye konuştu.