02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-154'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-152'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-153'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
3-053'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-252'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-051'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-052'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-052'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-053'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-254'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-051'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-253'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-153'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-151'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-155'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-050'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-150'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-052'

İsmail Yüksek'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Nice karşılaşması sonrası maçı değerlendirdi.

02 Ekim 2025 22:07
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

"BU BİRLİK BERABERLİK.."

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Yüksek, "Hem benim, hem takım adına çok güzel maç oldu. Golle başladık, ikiyi bulduk ve rahatladık. 3-4'ü bulup rahatlayabilirdik. Galip bitirdik, önemliydi. İyi bir çıkışımız var. Kerem'i de tebrik ederim, açılışı yaptı. En önemlisi, en güzel anı Kerem'in attığı golde tüm takımın birlikte sevinmesiydi. Bu birlik beraberlik bizi başarılı yapacak inşallah." dedi.

"F.BAHÇE'YE ÇOK ŞEYLER KATACAK"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Yüksek, "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Son olarak İsmail Yüksek, "Çok şükür iyiyim. Galibiyet en önemlisi. Ağrılar gelir geçer." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
