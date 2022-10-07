İsmail Yüksek: 'Basmadık yer bırakmadık'

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 2-0 kazanılan, AEK Larnaca maçını değerlendirdi.



İsmail Yüksek, "Değerli bir 3 puan aldık, lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımla birlikte istek, coşku, mücadeleyle harika bir galibiyet elde ettik." dedi.



Milli futbolcu ayrıca, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Farkındaydık bu durumun. AEK Larnaca'yı tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Kendi sahamızda mağlup olmak istemiyor, sonuna kadar mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mücadeleyse mücadele, oyunsa oyun. Taraftar da olunca farklı bir ambiyans oluyor ve galibiyet geliyor." diye konuştu.



Genç oyuncu, "AEK Larnaca deplasmanı zor olacak ama kazanmaya gideceğiz. Bize yakışan bir oyun ve mücadele sergilemek, Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi orada temsil edeceğiz. Puanlar için orada olacağız. Önümüzde Karagümrük lig maçı var, şimdi onu düşüneceğiz." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.





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