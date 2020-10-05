İspanya La Liga ekibi Granada ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı Süper Lig'e dönüyor.



31 yaşındaki sol bek oyuncusu, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.



Konuyla ilgili Radroyaspor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak." dedi.



