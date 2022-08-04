Gervinho ve Yunus Mallı ile yollarını ayıran Süper Lig'in son şampiyonu Trabzospor'da İsmail Köybaşı ile vedalaşılmaya hazırlanılıyor.



Bordo mavilerde kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun Karadeniz'in bir diğer temsilcisi Giresunspor ile görüştüğü ifade edildi.



Geçen sezonun başında 5 milyon TL + yıllık 1 milyon TL imza ücreti karşılığında bordo mavililere imza atan 33 yaşındaki futbolcuya, Giresunspor'un toplamda yıllık 3.5 milyon TL civarında bir öneride bulunduğu öğrenildi.



Trabzonspor Kulübü'ndeki yıllık ücreti ile devam etmek istediği ifade edilen İsmail Köybaşı'nın aradaki farkı bordo mavililerin karşılaması durumunda Giresun'a imza atmaya hazır olduğu dile getirildi.





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