İsmail Keleş, Mısır'da yarı finalde

Milli sporcu İsmail Keleş, Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Keleş, Mısır'da yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 22:59
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 10 metre havalı tabanca erkekler sıralama müsabakasında mücadele eden milli sporcu İsmail Keleş, 584 puanla salı yapılacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporculardan Yusuf Dikeç 581, Serdar Demirel ise 578 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Gülşen Delen, sıralama müsabakasını 620 puanla bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.