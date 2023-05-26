İsmail Kartal sürprizi! Süper Lig ekibinin gündeminde

Türk futbolunda önemli başarılara imza atan İsmail Kartal'ın yeniden Süper Lig'e dönebileceği belirtildi. 61 yaşındaki teknik direktörün Anadolu ekibinin gündemine geldiği iddia edildi. Süper Lig ekibinde yaşanması beklenen teknik direktör vedası sonrası İsmail Kartal'la görüşüleceği kaydedildi.Adanaspor'da futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de gençlik gelişim koordinatörü olarak görev yapan İsmail Kartal daha sonra Otto Baric, Joachim Löw, Todor Veselinovic ve Cemşir Muratoğlu'nun yardımcılığını üsltendi. İsmail Kartal kariyerinde ilk teknik direktörlük görevini Karabükspor'da yaptı. Tecrübeli teknik adam daha sonra Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'u çalıştırdı.İsmail Kartal son olarak 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerde 1.95 puan ortalaması yakalayan 61 yaşındaki teknik direktör sezon sonunda veda etti.İsmail Kartal, Fenerbahçe'de çok sayıda başarıya imza attı. 61 yaşındaki teknik direktör 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. İsmail Kartal, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda da sarı-lacivertlilerde Türkiye Kupası'nı kazandı. Öte yandan İsmail Kartal'ın öğrencileri 2014-2015 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan İsmail Kartal'ın Sivasspor'un gündemine geldiği iddia edildi. Kırmızı-beyazlılarda Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması halinde İsmail Kartal'la görüşmelere başlayacak.Rıza Çalımbay'la 2019'da anlaşma sağlayan Sivasspor, 4 yılda tecrübeli teknik direktörle büyük bir istikrar yakaladı. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte 3 kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Sivasspor bu sezon Süper Lig'de ise beklenen performansı sergileyemedi.