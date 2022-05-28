Fenerbahçe'de görevde kalacakmış gibi hazırlıklarına ve planlamalarına devam eden İsmail Kartal'ın, Trezeguet'yi transfer hedefleri arasına aldığı öğrenildi.İsmail Kartal, sıkıntılı bir süreçte takımın başına geçip ligi 2. bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı. Tecrübeli teknik adamın görevde kalması beklenmiyordu ancak müthiş performansı sonrası taraftar desteğini arkasına alan Kartal, yönetimin de gözüne girdi.Ali Koç, son yaptığı açıklamada Kartal ile yola devam edebileceğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı da Fenerbahçe 'de kalacakmış gibi yeni sezon hazırlıklarını ve kadro planlamasını yapıyor. Ekibiyle birlikte mesaiye devam eden İsmail Kartal'ın transferde Trezeguet'ye yoğunlaştığı kaydedildi. Mısırlı futbolcu geride kalan sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi, 13 lig maçında 6 gol atıp, 4 asist yaptı.Skor üretimine katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu isteyen 61 yaşındaki teknik adamın, daha önce Kasımpaşa'da da forma giyen ve ligi, ülkeyi yakından tanıyan Trezeguet'yi öncelikleri arasına aldığı öğrenildi. Yönetimin tercihi İsmail Kartal olursa, başarılı çalıştırıcının sözleşmeye imza attıktan sonra ilk taleplerinden birinin 27 yaşındaki futbolcunun transferi olacağı belirtildi. Trezeguet'nin bonservisini elinde bulunduran Aston Villa, oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe'nin, Mısırlı yıldızı uygun bir bedelle kadrosuna katabileceği kaydedildi.