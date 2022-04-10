İsmail Kartal'dan tek değişiklik!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde son haftalarda sahaya sürdüğü 11'e şans verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan tek değişiklik!
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10 Nisan 2022 19:32
Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ilk 11'i bozmadı.

Deneyimli teknik adam, derbide sürpriz yapmazken, sahaya; Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi ve Serdar ilk 11'ini sürdü.

Fenerbahçe'de son oynanan Kayserispor maçına göre tek değişiklik, Filip Novak kulübeye çekilirken, sakatlık sürecini atlatan Ferdi Kadıoğlu ise ilk 11'de yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:




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