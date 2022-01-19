Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i Altay karşısında kulübede değerlendirdi.Mesut Özil, sakatlığı olmamasına karşın İsmail Kartal tarafından dinlendirildi. Deneyimli teknik adam, Mesut yerine forvet arkasında Pelkas'ı değerlendirdi.Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kanat bek veya bek olarak kullandığı Ferdi Kadıoğlu ise uzun süre sonra hücum hattında görev buldu.