İsmail Kartal'a tribünden büyük destek

Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli taraftarlardan İsmail Kartal'a büyük destek geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a tribünden büyük destek
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17 Nisan 2022 00:39
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi mağlup ettiği maçta taraftarlar, karşılaşma boyunca teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kartal lehine tezahüratlarda bulunan tribünlere, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi.

Taraftar sayısı

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakayı 42 bin 123 kişinin izlediği öğrenildi

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