İsmail Kartal'a tribünden büyük destek

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi mağlup ettiği maçta taraftarlar, karşılaşma boyunca teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.
Kartal lehine tezahüratlarda bulunan tribünlere, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi.
Taraftar sayısı
Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakayı 42 bin 123 kişinin izlediği öğrenildi
Kartal lehine tezahüratlarda bulunan tribünlere, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi.
Taraftar sayısı
Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakayı 42 bin 123 kişinin izlediği öğrenildi