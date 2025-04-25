İşitme engelli voleybol milli takımları ünvanlarını koruma peşinde

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, Deaflympics 2025'te şampiyonluk için çalıştıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşitme engelli voleybol milli takımları ünvanlarını koruma peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 12:51
İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 21-27 Nisan tarihlerinde Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nı takip etmek için kente gelen Çarkcı, AA muhabirine, şampiyonanın iyi geçtiğini söyledi.

Çarkcı, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenleneceğini anımsatarak, "Ona hazırlanıyoruz. Türkiye şampiyonasında da genç oyuncularımızı belirlemek istiyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak altyapıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Onları değerlendireceğiz. Önce gençlerle kamp yapacağız. Ardından da olimpik takımımızı belirleyeceğiz. Onunla ilgili yaklaşık 2-2,5 ay kamp süresi yaşayacağız." diye konuştu.

İşitme engellilerde erkek milli takımın dünya birincisi, kadın milli takımının da dünya ikincisi olduğunu dile getiren Çarkcı, "Şu ana kadar 3 olimpiyat, 4 dünya, 3 de Avrupa şampiyonluğumuz var. Ünvanımızı korumak ve bayrağımızı tekrar dalgalandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.