Işıl Alben'e Nef Stadı'nda veda

Basketbol kariyerini noktalayan Işıl Alben'e Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi plaket verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Işıl Alben'e Nef Stadı'nda veda
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04 Haziran 2023 20:04
Basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Alben'e maç öncesinde plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Işıl Alben, plaketini yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in elinden aldı.

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımı oyuncularına da plaket takdim edildi.

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