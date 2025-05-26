Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in imzalayacağı yeni kontratın, LA Clippers guardı James Harden'ın pazarlık masasına otururken referans alabileceği mali çıtayı belirleyebileceği öne sürüldü.



2025 yazı yaklaşırken Kyrie Irving ve James Harden, serbest oyuncu pazarının en dikkat çeken oyun kurucuları arasında yer alıyor. Otuzlu yaşlarının ortasına yaklaşan her iki yıldız da gelecek sezon için oyuncu opsiyonlarına sahip ve daha uzun vadeli sözleşmeler arayışında.



Irving'in 2025–26 sezonu için 44 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve bu kararı 24 Haziran'a kadar vermesi gerekiyor. Mavericks'in, yıldız guard ile yıllık yaklaşık 40 milyon dolarlık üç yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmak istediği bildiriliyor. Bu potansiyel kontratın, Clippers ile yeni bir anlaşma yapması beklenen Harden için de bir ölçüt teşkil edebileceği öne sürülüyor.



NBA muhabiri Jake Fischer'a göre, Irving'in imzalayacağı yeni kontrat, Harden'ın pazarlık masasına otururken referans alabileceği mali çıtayı belirleyebilir. Clippers'ın Paul George'un takımdan karşılıksız ayrılmasının ardından kadrosunu yeniden yapılandırma sürecine girmesi bekleniyor. Bu süreçte Harden'ın durumu kilit öneme sahip.



Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings'e karşı oynanan maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Sakatlık öncesinde 50 maçta 24.7 sayı, 4.6 asist ve %40.1 üçlük isabetiyle oynuyordu. Tüm bu gelişmelere rağmen Mavericks'in onu takımda tutma isteği sürüyor.



Harden ise 2024 Temmuz'unda Clippers ile iki yıllık 70 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Geride kalan sezonda 79 maçta 22.8 sayı, 8.7 asist ve 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı.



Her iki yıldız da benzer kontrat durumlarına ve serbest oyuncu statüsüne sahipken, Irving'in yeni anlaşması Harden'ın geleceğini doğrudan etkileyebilir. Clippers'ın, kısa vadeli imzalarla yeniden yapılandırdığı kadrosu sayesinde maaş esnekliğine sahip olması da bu süreci kolaylaştırabilir.



