İrfan Saraloğlu: ''Galatasaray hiç zorlanmadı''

Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Saraloğlu, ''Güzel bir duygu. Böyle bir bir camiada şampiyonluk yaşamak bizi daha çok gururlandırıyor. Geçen seneden başlarsak ligi 13. bitirmiş bir takımın toparlanması çok kolay olmadı. Hem doğru transferlerle, hem doğru ekiple, doğru çalışmalarla bu başarıyı elde ettik. Aslında ilk 4 ve 5. sıra sezon başına bakılırsa iyi derece gözükebilirdi ancak konu Galatasaray olunca şampiyonluğu yakalayabilecek bir ekibi ortaya koymak gerekiyordu. Hedefimiz şampiyonluktu. Çok zorlandık mı? Hayır diyebilirim. Biz sezon başında kısır başladık ama sonra 14 galibiyet ile belli bir ivme kazandık ve sonunu getirdik. Çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.



İrfan Saraloğlu hedeflerinin Avrupa Kupası olduğunu belirterek ''Galatasaray'ın planlarından birisi daha önce kazandığı Avrupa Kupasını kazanmak, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak hedefleri olmalı. O hedefimizde var. O takımı oluşturacak, o havayı oluşturacak yönetim kurulumuz ve taraftarımız var. Camia olarak buna hazırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oluruz.'' dedi.





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