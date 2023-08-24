İrfan Can Kahveci: 'Forma için savaşıyorum'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol ile yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Forma için savaşmaya devam edeceğini söyleyen İrfan Can, "Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur." dedi.
Twente maçında 2 gol atan bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Forma için savaşmaya devam edeceğini söyleyen İrfan Can, "Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur." dedi.
Twente maçında 2 gol atan bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.