İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
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24 Kasım 2024 14:54
Son güncelleme 24 Kasım 2024 14:58
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

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