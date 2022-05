İrfan Can Kahveci: 'Beşiktaş'ı yeneceğiz'

Fenerbahçe'nin orta sahadaki beyni Irfan Can Kahveci, Sarı-Lacivertli camiaya sıcak mesajlar gönderdi.



"KİMSE BEKLEMİYORDU AMA..."



İsmail Kartal yönetiminde son 10 maçta müthiş bir imza attıklarını ve bunu pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçta devam ettirmek istediklerini söyleyen tecrübeli futbolcu şöyle konuştu:



"Kötü başlayan sezonda İsmail hocamız ile yeni bir bir döneme girdik. Kimsenin beklemediği şekilde çok hızlı şekilde yükselişe geçtik."



"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"



"Bunu gerçekleştirirken, muhteşem Fenerbahçe taraflarının desteğini arkamızda görmek bizi ayrıca motive etti. Hedefimiz lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak. Bunun için de önümüzdeki ilk engel Beşiktaş ile oynayacağımız derbi maçı. Taraftarımıza harika bir derbi zaferi yaratmak istiyoruz. Tüm planlarımız da bunun üzerine kurulu. Çok iyi hazırlanıyoruz ve 10 maçlık müthiş seriyi derbide de sürdürmek istiyoruz."



"HERKESE NASİP OLMAZ!"



"Biz Fenerbahçe'yiz ve birlikte olduğumuzda ne kadar büyük bir camia olduğumuzu herkes biliyor. Her zaman bir arada olmalıyız. Çünkü birlikte çok güçlüyüz. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe formasını giymek her futbolcuya nasip olacak bir şey değil. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."





