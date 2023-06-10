İrfan Can Kahveci 11'e dönüyor!

Galatasaray derbisinde süre alamayan İrfan Can Kahveci'nin, Pazar günü oynanacak kupa finalinde ilk 11'e döneceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci 11'e dönüyor!
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10 Haziran 2023 10:25
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Pazar günü kupa finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus, ligdeki son maç olan Galatasaray derbisinde İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurup, Diego Rossi'yi 11'de oynatmıştı. Ancak Uruguaylı oyuncu çok kötü bir performans sergileyince ikinci yarının başında kenara gelmişti.

Derbide süre alamayan İrfan Can'ın, pazar günkü finalde ilk 11'e döneceği öğrenildi.

Kadroda bunun dışında önemli bir değişim beklenmiyor. 

 
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