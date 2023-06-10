Pazar günü kupa finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Jorge Jesus, ligdeki son maç olan Galatasaray derbisinde İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurup, Diego Rossi'yi 11'de oynatmıştı. Ancak Uruguaylı oyuncu çok kötü bir performans sergileyince ikinci yarının başında kenara gelmişti.
Derbide süre alamayan İrfan Can'ın, pazar günkü finalde ilk 11'e döneceği öğrenildi.
Kadroda bunun dışında önemli bir değişim beklenmiyor.
Jorge Jesus, ligdeki son maç olan Galatasaray derbisinde İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurup, Diego Rossi'yi 11'de oynatmıştı. Ancak Uruguaylı oyuncu çok kötü bir performans sergileyince ikinci yarının başında kenara gelmişti.
Derbide süre alamayan İrfan Can'ın, pazar günkü finalde ilk 11'e döneceği öğrenildi.
Kadroda bunun dışında önemli bir değişim beklenmiyor.