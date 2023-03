Irak'ta teniste dereceye giren Maarif öğrencisi, yeteneklerini Türkiye'de geliştirmek istiyor

Irak'taki tenis turnuvasında ikinci olan Uluslararası Maarif Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Oras Alan Hirori, Türkiye'de tenis kampına katılarak becerilerini geliştirmeyi arzuluyor.



Tenis eğitmeni babasıyla 3 yaşından itibaren çalışmaya başlayan Oras, bu alandaki başarısından dolayı Erbil'deki Maarif Okulunda burslu eğitim alıyor.



Oras, her gün ders bitiminde okuldaki tenis kortunda babasıyla saatlerce antrenman yapıyor.



Bağdat'ta düzenlenen turnuvada ikinci olan Oras, İstanbul'da Türk eğitmenlerle çalışarak yeteneklerini geliştirmek istiyor.



- Dünyanın en iyi tenis oyuncusu olmayı amaçlıyor



AA muhabirine konuşan Oras, tenis oynamayı çok sevdiğini ve her gün 2 ila 4 saat antrenman yaptığını söyledi.



Ülke çapında turnuvalara katılan ve başarısından dolayı bir spor markasının da sponsor olduğu Oras, "En sevdiğim tenisçi İsviçreli Roger Federer. Ben de gelecekte dünyadaki en iyi tenis oyuncusu olmayı hedefliyorum." dedi.



Maarif'te eğitim almaktan memnun olduğunu ve burada Türkçe de öğrendiğini dile getiren Iraklı küçük sporcu, kendini geliştirmek için Türkiye'de 10 günlük bir tenis kampına gideceğini aktardı.



Oras, teniste başarılı olmak için akranlarına her fırsatta antrenman yapmalarını önerdi.



- Irak'ta 1 numara olmak için çok sıkı çalışıyor



Oras'ın 36 yaşındaki babası Alan Hirori de uluslararası tenis eğitmeni olarak bilgi ve becerilerini yıllardır oğluna aktarıyor.



Hirori, "Tenis kariyerime 12-13 yaşında başladım. Ama bu yaş tenise başlamak için çok iyi değil. İyi bir oyuncu olmak için 4-5 yaşında başlamalısınız. Ben de oynamaya devam ettikten sonra koç olmaya karar verdim." diye konuştu.



Oras 3 yaşındayken ona tenis öğretmeye başladığına işaret eden Hirori, bu yıl Bağdat'ta iki turnuvaya katıldıklarını ve Irak'ta 1 numara olmak için çok sıkı çalıştıklarını vurguladı.



- "Maarif Okulu her zaman Oras'a destek veriyor"



İlk olarak Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı'nın kendilerini desteklediğini belirten Hirori, şunları söyledi:



"Maarif Okulu her zaman Oras'a destek veriyor. Kampüs içindeki tenis kortunda her gün antrenman yapıyoruz. Oras burada okuyor ve eğitimi eskiye göre çok daha iyi. Türkiye'ye gitmeyi planlıyoruz. İstanbul'da tenis kampına katılma ve orada ileri dereceli eğitmenlerle çalışma planlarımız var. Yıl sonunda Türkiye'de turnuvaya da katılabiliriz."



Türkiye'deki tenis eğitmenleriyle temas halinde olduğunu kaydeden Hirori, Oras'ın gelecekte eğitimini Türkiye'de devam etmesini görmeyi istediğini ifade etti.



Hirori, tüm anne babalara çocuklarını erken yaşta bir spor dalına yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.





