İngiltere Premier Lig 17. hafta maçında Newcastle, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maçı Newcastle 4-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 45+2 ve 54. dakikalarda Alexander Isak, 32. dakikada Jacop Murphy kaydetti.



Newcastle'da 3 gol kaydeden Isak, bu sezon çıktığı 18 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca 4 de asist yaptı.



Ipswich Town'da Sam Morsy, 65. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Arsenal maçında forma giyemeyecek.



Eddie Howe'un takımı ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ipswich ise son 5 maçın 4'ünü kaybetti.



Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Aston Villa ile oynayacak. Ipswich ise Arsenal deplasmanına gidecek.



