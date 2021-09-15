Inter - Real Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Inter ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter - Real Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da
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15 Eylül 2021 10:27
Inter ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Inter'in galibiyetine 2,09'luk oran belirlenirken Real Madrid'in kazanmasına 2,45 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,79 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,55 ile bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Karşılaşmada Inter'in ilk golü atmasına 1,66 oran verildi. Gol olmaz oranı 11,00 olurken ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,80'lik orana sahip olduğu belirtildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Inter ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1, 44 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,95 ile açıklandı.

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