Inter'in yüzünü Lautaro Martinez güldürdü

İtalya Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından Inter, Fiorentina deplasmanından kayıpsız çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter'in yüzünü Lautaro Martinez güldürdü
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29 Ocak 2024 00:44
Son güncelleme 29 Ocak 2024 00:54
İtalya Ligi'nde 21. hafta maçında Fiorentina ile Intr karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. 

Inter'e galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Fiorentina'da Nicolas Gonzalez, 76. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Yann Sommer'i geçemedi. 

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemedi.

Ligde son üç maçını kazanan Inter puanını 54 yaptı ve bir maç eksiği olmasına rağmen 53 puanla ikinci sırada olan Juventus'un üstünde haftayı lider bitirdi. Üç maçtır kazanamayan Fiorentina 34 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Fiorentina, Lecce'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.

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