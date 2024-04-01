Inter hız kesmeden şampiyonluğa gidiyor

İtalya Serie A'nın 30. haftasında lider Inter evinde Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter hız kesmeden şampiyonluğa gidiyor
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01 Nisan 2024 23:40
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0 kazanırken goller; 5. dakikada Federico Dimarco ve 81. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 24 maçlık yenilmezlik serisini 24 maça yükselten Inter 79 puana ulaşarak takipçisi Milan ile olan 14 puanlık farkı korurken, Empoli 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Udinese ile karşılaşırken, Empoli evinde Torino'yu ağırlayacak.

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