Inter'e Anfield'da galibiyet yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Tur atlayan taraf ise ilk maçın avantajıyla Liverpool oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter'e Anfield'da galibiyet yetmedi
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09 Mart 2022 01:01
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool toplamda 2-1'lik skorla ulaşarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken 26. dakikada tribünlerde sağlık sorunu yaşayan bir taraftarın tedavisi nedeniyle maç 6 dakika durdu.

İkinci yarıda Inter turu geçmek için aradığı golü 62'de Lautaro Martinez ile bulurken 1 dakika sonra ise şoku yaşadı. 63'te Alexis Sanchez yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 83 dakika sahada kaldı.

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