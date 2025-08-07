07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-250'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-136'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-134'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-049'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-06'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Inigo Martinez, Al Nassr yolunda!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Barcelona'nın İspanyol stoperi Inigo Martinez'i kadrosuna katmaya çok yakın.

calendar 07 Ağustos 2025 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 20:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inigo Martinez, Al Nassr yolunda!
Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr, stoper transferi için Barcelona'dan yıldız bir isme yöneldi.

Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Barcelona'nın İspanyol stoperi Inigo Martinez'i kadrosuna katmaya çok yakın.

BEDELSİZ OLARAK ANLAŞTILAR

İspanyol stoper, Barcelona ile sözleşmesini feshettikten sonra Al Nassr ile 2026 yılına kadar anlaşma imzalayacak. Ayrıca sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunacak.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen 34 yaşındaki stoper, 3 gol ve 6 asist kaydetti.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.