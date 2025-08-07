Inigo Martinez, Al Nassr yolunda!

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr, stoper transferi için Barcelona'dan yıldız bir isme yöneldi.



Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Barcelona'nın İspanyol stoperi Inigo Martinez'i kadrosuna katmaya çok yakın.



BEDELSİZ OLARAK ANLAŞTILAR



İspanyol stoper, Barcelona ile sözleşmesini feshettikten sonra Al Nassr ile 2026 yılına kadar anlaşma imzalayacak. Ayrıca sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunacak.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen 34 yaşındaki stoper, 3 gol ve 6 asist kaydetti.