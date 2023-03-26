İngiltere, ilk yarıda fişi çekti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Ruslan Rotan'ın yönetimindeki Ukrayna karşı karşıya geldi.



Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip İngiltere 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte İngiltere gruptaki ikinci maçının ardından puanını 6'ya yükseltirken, ilk maçını geride bırakan Ukrayna henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maçında İngiltere deplasmanda Malta'ya konuk olurken, Ukrayna deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ