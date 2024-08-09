İngiltere'den geçici teknik direktör kararı

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlük görevine geçici olarak U21'i çalıştıran Lee Carsley'nin getirildiğini duyurdu.

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İngiltere'den geçici teknik direktör kararı
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09 Ağustos 2024 16:31
EURO2024 finalinin kaybedilmesi sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere, kararını verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlük görevine geçici olarak U21'i çalıştıran Lee Carsley'nin getirildiğini duyurdu.

50 yaşındaki teknik adam 2021 yılından beri İngiltere U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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