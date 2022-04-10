İngiltere'de şampiyonluk düğümü çözülmedi!

Premier Lig'in en büyük iki şampiyonluk adayının maçında Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'de şampiyonluk düğümü çözülmedi!
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10 Nisan 2022 20:26
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Liveprool karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. Liverpool, bu gole çok çabuk cevap verdi ve 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle skora eşitlik geldi.

36. dakikada Gabriel Jesus, Manchester City'i yeniden öne geçirdi ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı.

Liverpool, 46. dakikada Salah'ın asisti Sadio Mane'nin golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, 7 maçları kala Manchester City 74 puana, Liverpool ise 73 puana yükseldi.

Manchester City gelecek hafta Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

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