İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın formasını giyen Marc Guehi, Ada'da devleri peşine düşürdü.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United, 23 yaşındaki stoper ile ilgileniyor.



Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Guehi, bu sezon Crystal Palace'ta 26 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.



Marc Guehi'nin Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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