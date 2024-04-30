İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın formasını giyen Marc Guehi, Ada'da devleri peşine düşürdü.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United, 23 yaşındaki stoper ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Guehi, bu sezon Crystal Palace'ta 26 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Marc Guehi'nin Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United, 23 yaşındaki stoper ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Guehi, bu sezon Crystal Palace'ta 26 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Marc Guehi'nin Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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