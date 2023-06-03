İngiliz ekibi Masuaku için harekete geçti

Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İngiliz ekibi Masuaku için harekete geçti
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03 Haziran 2023 10:27
Son güncelleme 03 Haziran 2023 12:08
Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Premier Lig'den talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın Masuaku'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yüzden İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirildi. İngiliz ekibinin Masuaku için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Sheffield United yetkililerinin takımın sol beki Davies'i satıp, elde edilecek gelirle Masuaku'yu satın almayı planladığı bildirildi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından performansı belirgin bir şekilde yükselen Kongolu sol bek satış listesinde yer almıyor. Bu bakımdan İngiliz kulübünün Beşiktaş'a cazip bir teklifle gelmesi bekleniyor. 29 yaşında ve 1.79 boyunda olan Masuaku 14 kez Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giyerken bu maçlarda 2 kez fileleri sarsmayı başarmıştı. 

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