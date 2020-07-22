Ineos Bisiklet Takımı, adını değiştiriyor

Son 8 Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Ineos takımı, adını Ineos Grenadiers olarak değiştiriyor.Ineos'un internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın adının Ineos Grenadiers olarak değiştirileceği ve yeni adıyla ilk kez 29 Ağustos'ta düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'na katılacağı duyuruldu.İsim değişikliğinin, yine Ineos şirketi tarafından tasarlanan ve 2021'de üretilmeye başlanacak olan Ineos Grenadiers 4x4 arazi aracı nedeniyle yapıldığı belirtildi.Sky takımı, geçen yıl Ineos şirketine satılmış ve takımın adı Ineos olmuştu.