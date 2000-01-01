Indiana Pacers'ta koronavirüs pozitif!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.



27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.



NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.



