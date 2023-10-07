İnanılmaz maçta son gülen Antalya Büyükşehir Belediyespor!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 107-106 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İnanılmaz maçta son gülen Antalya Büyükşehir Belediyespor!
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07 Ekim 2023 17:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u, uzatmaya giden maçta 107-106 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Sevgi Tonguç 5, Wiley 35, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 24, Richardson 6, Petronyte 12, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 12, Bone 52, Günesh Denise Karaoğlan 7, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 8, Özge Kavurmacıoğlu 4, Delic 6, Henderson 10, Helin Boybeyi 8

1. Periyot: 19-16

Devre: 43-40

3. Periyot: 75-64

Normal süre: 97-97

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