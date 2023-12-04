Inaki Pena: 'Atletico hücumda çok yetersizdi'

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Inaki Pena, Barcelona'nın sahasında Atletico Madrid'i yendiği maçta galibiyetin mimarlarından oldu.



Atletico Madrid maçı kazanılmasa ligin zora gireceğini söyleyen Inaki Pena, "Yüzde yüzümle mi oynuyorum? Kelimenin tam anlamıyla değil ama örneğin, kazanmasaydık lig zor olurdu." dedi.



Oynamadığı zamanlarda takım arkadaşlarından destek aldığını söyleyen Inaki Pena, "Depay'in serbest vuruşunu kurtardıktan sonra tezahürat mı? Evet, gerçek şu ki, oynamadığım zamanlarda takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Harika bir grubumuz var. Biz bir aileyiz ve bunu sahada da görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Oynamasa bile çok fazla hazırlık yaptığını söyleyen Inaki Pena, "Gerçek şu ki, oynamadığım zamanlarda çok çalışıyorum ve maalesef Ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle birkaç gün içinde 0'dan 100'e çıkmak zorunda kaldım. Hazırlıklı olmaya çalışıyorum. olabildiğince." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Takımımız savunmada çok iyiydi ve İlkay Gündoğan, Frenkie de Jong ve Pedri sayesinde orta sahada çok fazla top kazandı. İlk şutları 83. dakikada geldi ve sanırım bu onların hücumdaki yetersizliklerini açıklıyor."





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