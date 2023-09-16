İmzayı attı, zammı kaptı: Miguel Crespo

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı. Portekizli oyuncunun maaşında da iyileştirme yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İmzayı attı, zammı kaptı: Miguel Crespo
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16 Eylül 2023 09:56
Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı… 

Deneyimli oyuncu, ilk aşamada İtalya ligine dönme arzusunda olsa da Genoa ile yaptığı görüşmelerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamadı.  



Sarı-lacivertliler ile bu sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha, 3 yıllık yeni kontrata imza attı. 6 numara transferi yapmayan Kanarya, bu sezon Crespo'yu da rotasyonda değerlendirecek. 

1.4 MİLYON EURO

Başarılı oyuncunun 500 bin Euro'luk maaşı 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. 

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