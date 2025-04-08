Immobile yine etkisiz, oyundan alındı!

Beşiktaş'ta haftalar sonra ilk 11'de başlayan Ciro İmmobile, Kasımpaşa maçının ilk yarısında yeniden istenileni veremeyerek devre arasında oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Immobile yine etkisiz, oyundan alındı!
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08 Nisan 2025 10:56
Gelecek sezon takımda düşünülmeyen, G.Saray derbisinde de kulübede bekleyen Ciro İmmobile, dünkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.

İKİNCİ DEVREYİ GÖREMEDİ!

İtalyan yıldız maç boyunca varlık gösteremeyince teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 46'da İmmobile'yi çıkartıp yerine Mustafa'yı sahaya sürdü.

SON 15 MAÇTA SADECE 2 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta sezon öncesi büyük umutlarla transfer edilen İmmobile, sezona fırtına gibi başlamıştı. Peş peşe golleriyle siyah-beyazlı taraftarları mest eden yıldız santrfor, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ancak deneyimli golcünün son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. Tüm kulvarlarda oynadığı son 15 maçta sadece 2 gol atabilen İmmobile, teknik direktör Solskjaer'in gözünden düşerek yedek kulübesine çekildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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