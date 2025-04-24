Immobile'den flaş paylaşım

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Immobile'den flaş paylaşım
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24 Nisan 2025 15:08
Beşiktaş'ta ayrılığı gündeme gelen Ciro Immobile sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"FORZA BEŞİKTAŞ"

İtalyan yıldız sosyal medya hesabından gelen tepkileri karşı antrenman fotoğrafını paylaşarak paylaşımın üzerine "Forza Beşiktaş" yazdı ve Beşiktaş kulübünü etiketledi.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı mücadelede karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan yıldız golcü, maçın ardından sosyal medya hesabından kazandığı altın ayakkabıyı paylaşarak göndermede bulunmuştu.

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