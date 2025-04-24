Immobile'den flaş paylaşım

Beşiktaş'ta ayrılığı gündeme gelen Ciro Immobile sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"FORZA BEŞİKTAŞ"
İtalyan yıldız sosyal medya hesabından gelen tepkileri karşı antrenman fotoğrafını paylaşarak paylaşımın üzerine "Forza Beşiktaş" yazdı ve Beşiktaş kulübünü etiketledi.
NE OLMUŞTU
Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı mücadelede karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan yıldız golcü, maçın ardından sosyal medya hesabından kazandığı altın ayakkabıyı paylaşarak göndermede bulunmuştu.
"FORZA BEŞİKTAŞ"
İtalyan yıldız sosyal medya hesabından gelen tepkileri karşı antrenman fotoğrafını paylaşarak paylaşımın üzerine "Forza Beşiktaş" yazdı ve Beşiktaş kulübünü etiketledi.
NE OLMUŞTU
Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı mücadelede karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan yıldız golcü, maçın ardından sosyal medya hesabından kazandığı altın ayakkabıyı paylaşarak göndermede bulunmuştu.