İlker Yağcıoğlu: "Icardi dinlendirilmeli"

İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın, Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: 'Icardi dinlendirilmeli'
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23 Eylül 2023 22:51
Son güncelleme 23 Eylül 2023 22:55
İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yağcıoğlu'nun, Galatasaray değerlendirmeleri şu şekilde:

"Oyuncu değişikliklerini yadırgamamak lazım giren oyuncuların hepsi yetenekli oyuncular. Galatasaray'ın oyunu yeteri kadar iyi değildi ancak bazı isimler yine galibiyette başrol oynadı ama başa Torreira'yı yazarım. Sacha Boey'in istikrarı da tam gaz devam ediyor. Tete'de iyi işler yaptı gün geçtikçe daha iyi oynamaya başlayıp daha iyi işler yapıyor. Ziyech'in golü çok klas bir gol. Tam bir Ziyech golü. Icardi'nin 2 haftalık performansı konuşulmalı. İki maçtır daha az topla buluşuyor ve daha az etkili bir Icardi izliyoruz. Icardi bence biraz dinlendirilmeli gibi duruyor. Bakambu ve Halil değerlendirilmeli. Icardi her maçta forma giyemez"

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