İlkay Gündoğan için sözleşme gelişmesi!

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki otomatik artı 1 yıl uzama opsiyonu devreye girdi ve Manchester City'deki sözleşmesi Haziran 2026'ya uzadı.



Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay için yaptığı açıklamada, "İlkay'ın kesinlikle bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu anda bir yıl daha sözleşmesi var." sözlerini sarf etti.



Manchester City'de bu sezon 43 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



